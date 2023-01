Calciomercato Roma, Dybala incanta: novità sul rinnovo

Calciomercato Roma, Dybala è diventato il leader tecnico della squadra

La Roma si coccola Paulo Dybala: il numero 21 giallorosso sta ripagando in pieno la fiducia del club, con la doppietta di ieri è già salito a quota 10 reti stagionali nonostante uno stop di più di un mese per infortunio. I tifosi sono tutti per lui, e la società sta già pensando al rinnovo contrattuale previsto nell’accordo siglato a luglio.

Mercato Roma, il rinnovo eliminerebbe la clausola

Ad oggi, la scadenza del contratto di Dybala è fissata al 2025. Lo stipendio verrebbe aumentato rispetto agli attuali 4.2 milioni, precisamente fino a 6 come d’accordo. All’interno del contratto c’è una clausola d’uscita del valore di 12 milioni per l’estero e 20 per l’Italia in grado di liberare il giocatore. Può essere azzerata però con un aumento dell’ingaggio, appunto fino a 6 milioni. Dybala aspetta di capire i piani futuri del club legati anche alla permanenza o meno di Josè Mourinho, dopodichè ci si incontrerà per mettere nero su bianco.