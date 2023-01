Calciomercato Roma, frecciatina di Mourinho alla dirigenza: chiede altri acquisti

Mourinho vuole rinforzi

L’allenatore portoghese è contento solo in parte con l’operato della dirigenza sul mercato questa stagione. Lo Special One si ritrova ancora un Karsdorp scontento e un difensore che lui vorrebbe ma che ancora non gli è stato regalato. In merito a ciò, nei giorni scorsi il mister ha mandato frecciatine a Tiago Pinto sia per il mercato ma anche per ciò che sta succedendo in casa Roma.

Mourinho attacca Pinto

Candela, collaboratore della Roma, aveva detto la sua sulla situazione giallorossa e Mourinho ha replicato difendendo anche Zaniolo dai fischi: “Quando tu hai una persona che prende lo stipendio dalla Roma e davanti ai microfoni critica un giocatore devi andare dritto. Mi dispiace per Zaniolo e mi dispiace che il mio club non abbia la forza di andare dritto“. Segno di poca serenità all’interno di un ambiente sempre molto caldo. Intanto sarà da valutare se Mourinho rimarrà sulla panchina della Roma.