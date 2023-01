Roma, Mourinho chiude il mercato: ma Zaniolo…

Calciomercato Roma, Zaniolo via a gennaio ?

Dopo il match vinto contro la Fiorentina, Mourinho dichiara che non si aspetta colpi di mercato. La situazione Zaniolo, però, mette il dubbio a tutta la tifoseria, infatti, il giocatore non è stato convocato pe ril match contro la Viola, per un influenza intestinale. Ora bisognerà vedere se è vero, oppure scelta tecnica di Mourinho.

Roma, il Tottenham sulle tracce di Zaniolo

Il club inglese continua a monitorare la situazione Zaniolo, che a causa delle sue prestazioni sta rovinando anche il rapporto creato con i tifosi. Mourinho lo difende ma l’assenza contro la Viola, fa rumore. Il Tottenham continua ad interessare all’esterno d’attacco.