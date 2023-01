Calciomercato Inter, maxi affare con il Barca: prossime ore decisive

Trattativa mai messa in piedi: Depay-Correa smentito dall’Argentina

Solo voci quelle che hanno visto al centro di un ipotetico scambio Depay e Correa, i due attaccanti rispettivamente di Inter e Barcellona che non rientrano a pieno nei progetti tecnici delle due squadre.

Da una parte l’argentino Joaquìn Correa, il fedele di Simone Inzaghi, dall’altra sponda Memphis Depay, da tempo in cerca di una disperata sistemazione vista la mal convivenza in Catalogna. Le sirene che giungevano da alcuni portali però sono state subito bloccate e sotterrate dall’Argentina, ritenendo che i due club non sarebbero realmente in procinto di imbastire questo scambio. L’olandese inoltre sarebbe attratto dalla proposta reale dell’Atletico Madrid. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori contatti tra le parti