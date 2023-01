Calciomercato Juventus, obiettivo Fresneda: continua la trattativa col Valladolid

Calciomercato Juventus, Fresneda nel mirino

Il giovane terzino destro spagnolo Ivan Fresneda, classe 2004 sta facendo molto bene in questa stagione con la maglia del Valladolid dove ha collezionato già 11 presenze e si messo in mostra attirando le attenzioni dei grandi club. Tra loro secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbe anche la Juventus che avrebbe già intessuto dei contatti con l’entourage del giocatore per provare a giocare d’anticipo.

Juventus, i dettagli della trattativa

Per tutta la parte di stagione disputata finora Fresneda è stato sempre titolare, facendosi notare anche dall’Arsenal e dal Newcastle. Il suo cartellino è valutato intorno agli 11 milioni di euro ma possiede una clausola rescissoria di 30 milioni di euro. La Juventus vorrebbe trovare un accordo il prima possibile per evitare l’inserimento di altre squadre.