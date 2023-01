Calciomercato Juventus, occhi sul difensore centrale: arriva dalla Serie A

Il ds bianconero tenta il colpo in prestito

Calciomercato Juventus, Posch nel mirino

La Juventus da tempo sta cercando un esterno destro giovane da poter inserire nella futura rosa. Cherubini, subito all’opera, ha segnato sul suo taccuini due o tre nomi interessanti da poter valutare insieme alla società. Il giocatore individuato, andrà a sostituire l’uscente Cuadrado.

Juventus, Posch nel futuro bianconero

Il profilo di cui si parla nelle ultime ore è quello di Stefan Posch, difensore centrale del Bologna, ma che all’occorrenza sa fare anche l’esterno di destra. Per il classe 97, la Juventus, starebbe pensando di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, per valutarlo questi sei mesi.