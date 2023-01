Calciomercato Juventus, si pensa al dopo Di Maria | Ecco il nome

Calciomercato Juventus, i bianconeri pensano al dopo Di Maria

La Juventus pensa anche al mercato in uscita non solo per gennaio ma anche per fine stagione quando molti giocatori lasceranno la maglia bianconera per fine contratto. Tra questi potrebbe esserci anche Angel Di Maria: non è escluso che il campione argentino possa decidere di tornare in patria per gli ultimi anni della sua straordinaria carriera culminata con la vittoria del Mondiale.

Mercato Juventus, si pensa a Sterling come sostituto di Di Maria

Secondo quanto riporta il portale britannico Football Insider, i bianconeri stanno valutando il nome di Raheem Sterling. Arrivato in estate al Chelsea per oltre 50 milioni di euro dal Manchester City, con i recenti arrivi di Joao Felix e Mudryk il suo spazio potrebbe diminuire notevolmente e già a gennaio i Blues ascolteranno eventuali offerte per lui. In estate la Juventus potrebbe diventare un’opzione, a patto che l’operazione possa chiudersi in prestito con diritto di riscatto e che lo stesso Chelsea si accolli una parte dell’ingaggio dell’attaccante.