Calciomercato Lazio, tango argentino per Sarri: in arrivo l’attaccante

Casting centravanti: la Lazio chiede informazioni per un ex Toro

Il mercato della Lazio è al momento bloccato, e sembra essere l’ultimo dei pensieri in testa alla dirigenza, dopo gli ultimi parapiglia all’interno dello spogliatoio tra Tare e Lotito, con squadra annessa, in cui Lotito ha dovuto diramare un comunicato per chiarire la situazione. Però i primi sondaggi esplorativi sono stati fatti per quel che riguarda il vice Immobile, specie dopo l’infortunio subito, su cui si avranno maggiori delucidazioni in merito a seguito degli esami che effettuerà.

Se lo stop dovrebbe essere breve si opterà continuando sulla stessa strada e quindi senza la necessità di tuffarsi sul mercato. Se dovesse verificarsi il contrario, ecco che Tare si cautela ed’è già trapelato il primo nome proveniente dalla Spagna. Si tratta di un ex Torino in forza all’Elche, ovvero Lucas Boye, argentino che grazie alla sua duttilità può ricoprire non solo il ruolo di centravanti, ma agire anche da esterno d’attacco.