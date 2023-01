Calciomercato Milan, il borsino dei rinnovi: le ultime

Milan, il rinnovo di Bennacer

Il Milan ha da pochi giorni rinnovato il contratto di uno dei suoi pupilli: Ismaël Bennacer. Il prolungamento del contratto dell’algerino, che è il traghettatore del centrocampo rossonero, lo terrà legato al Milan fino al 30 giugno del 2027 e percepirà uno stipendio pari a 4 mln €, inclusi i bonus, a stagione. Nella formula del rinnovo dell’ex Empoli è stata inclusa anche una clausola da 50 mln €, che entrerà in vigore però solo dall’estate del 2024. Il rinnovo di Bennacer è fondamentale per Pioli, che si assicura così di avere il suo mediano per altri 4 anni, ma lo era anche per la società rossonera che aveva diverse situazioni contrattuali da risolvere, e la prima di queste era appunto quella dell’algerino, andata a buon fine.

Rinnovo Leao

Dopo aver finito la faccenda legata a Bennacer, il Milan ora deve pensare al rinnovo di contratto più complesso, ossia quello di Rafael Leão. La situazione del calciatore portoghese è molto più intricata, visto che ballano molti soldi, all’incirca 7 mln € a stagione, e che il ragazzo di Almada deve risolvere delle vecchie questioni con il suo primo club, lo Sporting Lisbona. Leao deve infatti pagare una multa al club portoghese che si aggira sui 20 mln €. Il Diavolo non vorrebbe prendersi a carico questa ingente somma e proprio per questo Leão ha finora esitato più volte ad estendere il suo contratto. Negli ultimi giorni sembra esserci stata però una svolta. In settimana Ted Dimvula, l’avvocato del portoghese, è atteso a Milano per incontrare i dirigenti rossoneri e inoltre negli ultimi giorni il padre del giocatore, Antonio, è stato a San Siro per assistere alla sfida contro la Roma. A rassicurare i tifosi milanisti su un possibile rinnovo del calciatore c’è anche il fatto che il Chelsea, che era una delle possibili acquirenti di Leão, ha ufficializzato l’acquisto di Mudryk, che gioca nel suo stesso ruolo. La situazione sembra essere arrivata ad un buon punto, ora bisogna aspettare l’esito dell’incontro tra Dimvula, Maldini e Massara.

Gli altri giocatori in scadenza

Il Milan non ha da preoccuparsi solamente del caso Leão, infatti i giocatori rossoneri in scadenza sono molteplici. Brahim Díaz è uno di questi; il suo contratto scadrà il 30 giugno 2023, quando, in caso di mancato riscatto, il giocatore tornerà in possesso del Real Madrid che lo ha ceduto in prestito ai rossoneri. Situazione identica per Sergiño Dest. Anche a lui scadrà il contratto il 30 giugno 2023 e se non dovesse essere acquistato, cosa molto probabile, ritornerà da Xavi a Barcellona. Aster Vranckx, in prestito dal Wolfsburg, si trova nella medesima situazione. In scadenza è inoltre il contratto dei due attaccanti rossoneri, Giroud e Ibrahimović. Il francese molto probabilmente rinnoverà visto il suo rapporto con Milano, mentre resta dubbio il futuro dello svedese. Tătărușanu e Bakayoko si aggiungono a questa lunghissima lista, ma per entrambi una possibilità di rinnovo di contratto sembra irrealizzabile. Nell’anno prossimo, invece, oltre al già nominato Leao, anche i contratti di Kjaer e Messias termineranno.