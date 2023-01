Calciomercato Milan, l’avvocato di Leao in Italia: si tratta per il rinnovo

Calciomercato Milan, il rinnovo di Leao entra nel vivo

Il calciomercato del Milan è legato soprattutto alla questione Rafael Leao: la trattativa per il rinnovo del portoghese entra nel vivo, con l’avvocato di Leao, Ted Dimvula, che è in Italia e ha fissato l’incontro con la dirigenza rossonera per questo venerdì. La fiducia di Maldini e Massara di arrivare a un accordo non è mai stata così alta.

Mercato Milan, due nodi da sciogliere per trovare l’accordo

Come riporta calciomercato.com, Leao ha già fatto presente di essere favorevole a prolungare il contratto con un sostanzioso aumento dell’ingaggio. Il Milan mette sul piatto un ingaggio da 7 milioni ( bonus compresi) ma sa che adesso andranno risolti alcuni aspetti fondamentali e propedeutici per arrivare alle firme. Il primo è quello di risolvere la diatriba che vede coinvolto anche Jorge Mendes sulle commissioni. La seconda è focalizzata sul discorso della clausola che il Diavolo vorrebbe alzare rispetto agli attuali 150 milioni.