Calciomercato Roma, Mourinho vuole il difensore: tanta la concorrenza

Il tecnico lusitano non aspetta Smalling

Calciomercato Roma, il nome per il dopo Smalling

Chris Smalling ancora non ha deciso se rinnovare con la Roma o no. La clausola delle presenza, dà al giocatore il potere di decidere che farne del suo futuro, ricordiamo che il giocatore andrà in scadenza a giugno. L’Inter e la Juventus hanno dimostrato un forte interessamento sul difensore giallorosso, e l’aria sembra quello di un addio.

Roma, Schuurs per sostituire Smalling

Il difensore centrale del Torino, Perr Schuurs, è nel mirino dei giallorossi, che pensano a lui come dopo Smalling. Il talento olandese sta dimostrando di saper farsi valere nei momenti più opportuni, ma allo stesso tempo grande maturità. Mourinho lo vuole e vedremo se la società accontenterà la sua richiesta.