De Rossi pronto ad abbracciare il suo Pepito

Certi amori fanno un giro grande e poi ritornano, e la Spal in effetti sta per riabbracciare Pepito Rossi dopo la passata stagione in cui l’ex Fiorentina in 14 presenze è andato a segno in tre occasioni.

L’attaccante classe ’87 oggi è atteso in città, e dopo le rituali visite mediche sarà pronto per la sua nuova avventura alla Spal fino alla fine di questa stagione.

L’arrivo di Rossi potrebbe liberare La Mantia che ha ricevuto un’offerta importante da parte del Pisa, con costo del cartellino fissato a circa 1.5 milioni.