Coppa Italia, Napoli-Cremonese: le ultimissime sulle formazioni

Napoli-Cremonese, la prima di Ballardini

Il Napoli scenderà stasera in campo contro la Cremonese per la sfida di Coppa Italia. Spalletti si presenta con tanto turn over, facendo ruotare i giocatori cruciali, affidandosi al tandem Simeone-Raspadori. Mentre per i grigiorossi ci sarà l’esordio sulla panchina di Davide Ballardini.

Napoli-Cremonese, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Elmas, Simeone, Raspadori. All. Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Okereke, Ciofani. All. Ballardini.