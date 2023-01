Inter-Barcellona, possibile scambio Brozovic- Kessiè

Il croato è gradito al tecnico catalano Xavi Hernandez

L’eventualità lo stuzzica e non ne fa mistero. Il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez vedrebbe di buon occhio l’arrivo nella sua rosa del centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic. Il discorso si inquadra in un’operazione di scambio che porterebbe all’ombra della Madonnina l’ivoriano Franck Kessiè.

Xavi pensa al dopo Busquets

Xavi valuta favorevolmente l’approdo dell’ex Dinamo Zagabria in maglia blaugrana anche ragionando nell’ottica del dopo Sergio Busquets. Quest’ultimo, infatti, ha il contratto in scadenza e non ha ancora sciolto la riserva su cosa intenda fare in futuro. Ecco quindi profilarsi l’opzione Brozovic come riportato dalla testata iberica “Mundo deportivo” che a sua volta ha ripreso quanto reso noto dal quotidiano “Repubblica”. Al contempo, però, il Barcellona si è dichiarato soddisfatto delle prestazioni fornite finora da Kessie che, pur con sole otto presenze all’attivo, si è messo bene in evidenza. Per l’ivoriano sarebbe un ritorno all’ombra della Madonnina dal momento che aveva già vestito la casacca del Milan tra 2017 e 2022 facendo registrare 174 presenze e 35 reti. E a rafforzare l’idea del suo spirito di appartenenza verso la società del presidente Joao La Porta concorre anche il suo gaudemus sul profilo social l’indomani della vittoria di Supercoppa di Spagna dei suoi per 3-1 contro il Real Madrid: “orgoglioso di festeggiare il mio primo trofeo con l’Fc Barcelona – ha scritto- forza campioni”.