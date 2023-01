Lazio, Immobile preoccupa Sarri | L’entità del recupero

Calciomercato Lazio, Sos Sarri: manca una punta

Sono ore di preoccupazione in casa Lazio per Ciro Immobile, uscito dopo appena un quarto d’ora nella sfida di domenica scorsa contro il Sassuolo. Nelle prossime ore si capirà l’entità dell’infortunio (fastidio al flessore della coscia destra) con il giocatore che sarà fermo ai box per diverso tempo. Il calciatore è arrivato in queste ore alla clinica Paideia per sottoporsi agli esami strumentali aspettando poi i risultati. Il club biancoceleste visto lo stop del suo calciatore migliore potrebbe tornare sul mercato visto a oggi il solo Cancellieri.