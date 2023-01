Lazio, Immobile si ferma: i tempi di recupero si allungano

Lazio, Sarri ancora senza centravanti

Nel match contro il Sassuolo, il numero 17 della Lazio, Ciro Immobile, è stato sostituito nei minuti iniziali del primo tempo per un fastidio alla coscia destra. L’attaccante, uscendo subito, pensava di limitare i danni ma gli esami strumentali di oggi dicono l’opposto.

Lazio, Immobile salta il Milan

Gli esami strumentali di oggi hanno riportato una lesione di primo grado alla coscia destra, per Ciro Immobile. Sembrava esser tornato in forma, ma la ricaduta, fa capire che la cicatrice non si è rimarginata al meglio. L’assenza del giocatore dal campo sembra più lunga del previsto, e il Milan diventa un sogno.