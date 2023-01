Luca Pellegrini alla Lazio, le ultime sulla trattativa

Nessuna intesa tra il presidente Lotito ed Enzo Raiola, procuratore del giocatore, è lontana

L’incontro, per esserci stato, c’è stato. Ma alla fine dei conti la montagna ha partorito un topolino. Il passaggio alla Lazio di Luca Pellegrini, terzino sinistro di proprietà della Juventus ma in forza all’Eintracht Frankfurt in Bundesliga, si fa molto difficile. L’incontro tra Enzo Raiola, agente del giocatore ex anche di Roma, Cagliari e Genoa e il presidente dei biancazzurri Claudio Lotito sembra non avere fatto scoccare la scintilla tra le parti.

Accordo lontano

Pare quindi proprio che la Lazio, per inserire una nuova pedina nel reparto difensivo, dovrà quindi guardare altrove. A riferirlo è “La Gazzetta dello Sport” nel fare il punto sulle mosse di mercato dei biancocelesti. Cresciuto nelle giovanili della Roma, quindi, calcisticamente parlando, sull’altra sponda del Tevere rispetto alla squadra di Maurizio Sarri, Pellegrini ha totalizzato quattro presenze con la prima squadra giallorossa, 36 con il Cagliari, 11 con il Genoa e 18 con la Juventus prima di accasarsi in terra teutonica per timbrare finora per nove volte il cartellino per l’Eintracht Frankfurt di mister Oliver Glasner. Al suo attivo ha anche una presenza nella nazionale maggiore azzurra.