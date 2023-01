Moggi svela: “Ecco quanto prenderà di penalizzazione la Juventus. Kvaraskhelia vale più di Lukaku”

Moggi: “La famiglia Agnelli si fa la guerra”

Luciano Moggi torna a parlare della Juventus. L’ex dirigente del club bianconero ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della possibile penalizzazione che potrebbero prendere Agnelli e co. ma anche della partita scudetto tra Napoli e Juventus: “La Juve al massimo rischia uno o due punti di penalizzazione, ma la storia della retrocessione è una barzelletta! Agnelli? La famiglia è particolare e si fanno la guerra. Quando andai via l’avvocato della Juve patteggiò per la B incolpando noi”.

Su Napoli Juventus ha detto: “Dopo venerdì ho mandato un messaggio a De Laurentiis facendogli i complimenti per la vittoria, ma soprattutto per come gestisce la sua società”. Poi su Kvaraskhelia, l’ex dirigente conclude così: “E’ sempre antipatico dare dei valori ai calciatori, perché è tanto forte quanto poi sono bravi quelli che vendono. Ma ovviamente vale più di 100 milioni. Perché se Lukaku è stato pagato tanto, e non sa stoppare una palla, allora questi qui che hanno tecnica allora devono valere per forza di più”.