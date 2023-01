Napoli-Cremonese, i consigli dei bookmakers: le quote

Comparazione quote dei migliori bookmaker italiani

Napoli-Cremonese, l’1X+Over per Spalletti

Il percorso della Coppa Italia verso la finale del 24 maggio prosegue con altri quattro incontri. Nella serata di martedì 17 gennaio alle ore 21, si disputa la sfida degli ottavi di finale tra Napoli e Cremonese allo stadio Diego Armando Maradona. La sfida che in campionato appare essere impari con 40 punti di distacco tra le due squadre, sembra esserlo anche in questa manifestazione stando alle quote espresse dai bookmakers.

Secondo Sportbet e GolGol è favorito l’1X dato a 1.06, mentre Betaland promuove la doppia chance 12 a 1.13. Stuzzica anche la possibilità della giocata singola sull’Over che viene valutato a 1.52 dai primi due bookmakers e un punto in meno dal terzo, a 1.51.