Nuovo acquirente per la Roma, cosa hanno in mente i Friedkin? | Lo scenario

La Roma valuta il suo futuro: Mourinho aspetta

Arrivano ulteriori dettagli per quanto riguarda il futuro societario della Roma. Le parole di Mourinho a Tiago Pinto hanno fatto clamore come stesso ammesso dallo Special One i giallorossi devono far attenzione al bilancio e non possono più spendere. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i Friedkin potrebbero quindi cedere la società giallorossa a un altro ricco investitore americano che traffica nel campo immobiliare e non solo. Il quotidiano nordista rivela che il miliardario Tom Barrack, che in passato ha venduto il PSG alla Qatar Investmenet Authority di Al Khelaifi, potrebbe essere il potenziale nuovo proprietario del club giallorosso anche se non è esclusa una partnership con Barrack anche per quanto riguarda il nuovo stadio.