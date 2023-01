Roma-Torino, le ultime sulla trattativa Shomurodov

Manca ancora l’intesa tra granata e società giallorossa

Con il giocatore l’intesa c’è, con la Roma non ancora. Al momento, Eldor Shomurodov, attaccante della Roma e della nazionale dell’Uzbekistan non è ancora un calciatore del Torino. Se con lui la società granata ha un accordo contrattuale, non altrettanto lo ha invece con il general manager giallorosso Tiago Pinto. Quest’ultimo, dal canto suo, è interessato a cedere il giocatore di Jarkugan classe 1995 a titolo definitivo. E, come riporta il quotidiano “Il Messaggero”, per lasciarlo partire avrebbe messo sul piatto la cifra di 12 milioni di Euro.

Il Torino sta valutando l’operazione considerando il rientro di Pellegri

La società del presidente Urbano Cairo, del resto, non sta schiacciando più di tanto sull’acceleratore per l’arrivo del giocatore in considerazione del rientro dell’ex Genoa e Monaco Pietro Pellegri. Ma vi è un altro ostacolo a essersi insinuato sulla strada della trattativa: la Roma, infatti, non si è resa per ora disponibile a valutare la formula del prestito con diritto ma insiste sulla strada della cessione a titolo definitivo o del prestito con obbligo di riscatto.