Supercoppa, verso la finale. Le ultime su Milan-Inter

Milan-Inter, le probabili formazioni

Il derby si avvicina, domani sera in programma la finale di Supercoppa Italiana, in campo Milan e Inter. Pioli e Inzaghi hanno ancora qualche dubbio di formazione, da definire la coppia di centrali difensivi in casa rossonera, tra i nerazzurri da valutare le condizioni di Lukaku.

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.