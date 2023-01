Calciomercato Inter, Kessié-Brozovic: ecco come stanno davvero le cose

Calciomercato Inter, che fare con Brozovic?

Il possibile scambio tra Kessiè e Brozovic sta facendo molto parlare di sè visto che i due club nelle prossime settimane potrebbero concretizzare l’affare visto che il Barca farebbe di tutto pur di arrivare a Brozovic. E’ questo quanto riportato da Fabrizio Romano sulla piattaforma SOS di Twitch: “Kessié-Brozovic? Che Inter e Barcellona ne stiano parlando è vero. Dipende tanto dal club blaugrana, soprattutto da Xavi, che dev18e decidere se blindare tutta la squadra o meno. Ancora non ha detto ai dirigenti di dar via Kessié per Brozovic o eventuali altri giocatori per il momento. Molto passa dal Barcellona, vediamo cosa succederà. Poi dovrà decidere lo stesso Marcelo cosa fare, visto che ha rinnovato da poco. Ci sono una serie di incastri da trovare ancora. Kessié è un giocatore voluto in prima persona da Xavi, bisognerà capire se vorrà già mollarlo o meno.

Solo Depay ha avuto l’ok da parte di Xavi per partire, ma non andrà all’Inter. Ieri il suo avvocato è stato molto chiaro: Depay non andrà in nerazzurro”, le sue parole al canale di SOS Fanta.