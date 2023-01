Il calciatore vuole restare in Liga

Inter-Depay smentito dall’agente, ecco le sue parole

Memphis Depay non andrà all’Inter. La conferma è arrivata dal procuratore dell’olandese Sebastien Ledure chiarendo il punto sulle voci che arrivavano su un ipotetico scambio con Correa. Ecco le sue dichiarazioni: “Non c’è assolutamente nulla con l’Inter per Depay, nessuna trattativa in corso”.