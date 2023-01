Calciomercato Inter, questione di poche ore

L’agente del calciatore atteso per venerdi | di chi si tratta

Sembrerebbe ormai arrivata ai titoli di coda la questione legata al rinnovo contrattuale di Skriniar. Il difensore individuato dalla tifoseria come simbolo della squadra, ancora non decide. O meglio rimanda la decisione a dopo la finale di Supercoppa, in programma stasera contro il Milan. Decisione probabilmente dettata dalla volontà di non mettere ulteriore tensione o stress in vista di una partita così importante. Intanto il suo agente fa sapere che entro fine settimana, probabilmente venerdi, il suo assistito deciderà e comunicherà il da farasi. Sul piatto l’Inter ha proposto un rinnovo da 6 milioni a stagione più eventuali bonus. Non sono pochi è vero ma in tempi non lontani il ventisettenne slovacco venne corteggiato anche dai francesi del Psg che arrivarono ad offrire 9 milioni. Di cuor suo quindi, Skriniar sa perfettamente di essere un calciatore ricercato anche da grandissime squadre di prima fascia, resta a lui valutare se rimanere a Milano giurando fedeltà a tifoseria e colori nerazzurri oppure tentare l’avventura in un nuovo campionato collimando l’aspetto economico con quello sportivo.