Calciomercato Juventus, i bianconeri puntano il talentino classe 2004: concorrenza del Real Madrid

Tutto si riassume in una domanda: resterà o no al Manchester United? Il futuro di Alejandro Garnacho Ferreyra, classe 2004, spagnolo di nascita ma di cittadinanza argentina in forza alla società dei presidenti Joel e Avram Glazer, è ancora tutto da definire. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e non è detto che resterà alla corte dei red devils.

A quanto riporta l'”Independent”, il giocatore che con la squadra del tecnico Erik Ten Hag vanta otto presenze con una rete e vi ha esordito dopo una trafila nelle giovanili cominciata in Spagna con Getafe e Atletico Madrid e proseguita nel paese della manica sarebbe nel mirino di Real Madrid e Juventus. L’incognita riguarda la richiesta sollevata dagli agenti del calciatore; per il quotidiano britannico, infatti, essa avrebbe preso l’ascensore per piani ben più alti delle 20 mila sterline proposte dai Red Devils. Garnacho, nonostante la giovane età, vanta già un’esperienza in due nazionali differenti ovvero l’under 18 spagnola con tre presenze e l’under 20 argentina con cinque cartellini timbrati e quattro reti messe a segno. Come titolare ha esordito in Europa League nella partita vinta dai red devils per 3-0 contro i moldavi dello Sheriff Tiraspol. Curiosità che potrebbe per lui essere vaticinio di un radioso futuro calcistico, il primo gol di Garnacho è stato segnato contro la Real Sociedad su assist di un “certo”Cristiano Ronaldo.