Calciomercato Juventus, lo statunitense ufficialmente sul mercato

Proposte inglesi per lui

Una notizia recentissima vedrebbe il centrocampista statunitense, Weston McKennie ufficialmente sul mercato. Il calciatore originario dello Stato di Washington, dal 2020 ad oggi ha collezionato 69 presenze e realizzato 9 reti con la casacca bianconera. La società con la sua cessione punta a fare cassa, incassando circa 30 milioni. Nel frattempo le offerte per il ventiquattrenne non si sono fatte attendere. Aston Villa e Bournemouth si sono fatte avanti ma entrambe non hanno appieno convinto le esigenze del centrocampista, intenzionato più che mai a volersi trasferire al Tottenham di Paratici e Conte, squadra anch’essa interessata a lui.