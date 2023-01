Calciomercato Lazio, prende quota il ritorno di Caicedo: ecco cosa dicono i tifosi

Calciomercato Lazio, possibile ritorno per Caicedo

Nonostante la separazione avvenuta nella stagione 2021/2022, quella tra la Lazio e Felipe Caicedo sembra essere una storia d’amore mai terminata. Dal suo arrivo in biancoceleste dall’Espanyol nell’annata 2017/2018, ha messo a referto complessivamente 33 gol e 15 assist in 139 partite segnandone anche di pesanti e vincendo due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. L’attaccante ecuadoregno non ha mai nascosto il suo desiderio di poter tornare a calcare il prato dell’Olimpico ancora una volta: “Mi manca tanto la Lazio, è la squadra del mio cuore, è la mia casa. Aspetto di tornare un giorno, mi manca l’ambiente, mi mancano i compagni, mi manca la città. Vorrei tornare, fisicamente sto bene”. L’infortunio di Ciro Immobile potrebbe aprire la strada ad una trattativa.

Lazio, i tifosi rivorrebbero Caicedo

Il nuovo infortunio che ha costretto Ciro Immobile a fermarsi per 10-15 giorni, ha riportato di nuovo in luce l’assoluta necessità della Lazio di trovare un attaccante che possa farlo rifiatare. L’idea di un ritorno di Caicedo, attualmente in forza all’Abha Club con cui ha segnato 2 gol in 10 presenze, non dispiacerebbe ai tifosi che sui social hanno accolto favorevolmente l’idea: “Lui non ha mai fatto rimpiangere Immobile e lo abbiamo venduto. Andatelo a riprendere!”