Calciomercato Milan, nuova idea per il reparto avanzato

Di chi si tratta

Il reparto avanzato del Milan necessità di nuovi innesti. Situazione dettata non certamente per la qualità di coloro che ne fanno parte ma piuttosto per un discorso prettamente anagrafico. Sia Giroud che Ibrahimovic non hanno certamente bisogno di presentazioni e le loro reputazioni li precedono senza alcun dubbio, ma è altresì vero che hanno rispettivamente 36 e 41 anni e forse il desiderio di aspettarsi ancora delle prestazioni di altissimo livello non è più fisiologicamente possibile. Motivo per il quale si sta facendo avanti una indiscrezione proveniente dalla Francia sempre più insistente. Icardi potrebbe tornare in Italia. Accostato già in passato più e più volte al Milan, stavolta l’idea potrebbe realmente concretizzarsi. Il Psg infatti, squadra dalla quale è in prestito al Galatasaray, sa benissimo che difficilmente l’argentino avrà voglia di continuare la sua avventura in Turchia, ed ecco quindi spuntare l’idea di uno scambio Icardi-Leao o Icardi-Kalulu. Entrambi i calciatori sono obiettivi di mercato da parte dei parigini e di conseguenza l’intenzione di tornare in Serie A mai nascosta dell’argentino, legata alla necessità dei rossoneri di andare a rinforzare l’attacco, rappresenterebbero due elementi chiave per dare atto allo scambio. Maldini e Massara ci pensano.