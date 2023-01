Calciomercato Roma, la Premier chiama Zaniolo: è derby londinese

Calciomercato Roma, Zaniolo può partire già a gennaio

Il nome di Nicolò Zaniolo al centro delle voci di mercato della Roma: complice il momento non esaltante del talento giallorosso, con un nervosismo lampante nelle ultime partite e la mancata convocazione contro la Fiorentina, i giallorossi stanno valutando una possibile cessione già nel mercato del gennaio.

Mercato Roma, Arsenal e Tottenham forti su Zaniolo

Come riporta La Repubblica, l’ultimo club a muoversi è l’Arsenal. Che ha perso l’ucraino Mudryk, finito al Chelsea, e ora si ritrova con una valanga di soldi da spendere per completare il reparto d’attacco con un esterno capace di giocare su entrambe le fasce. E Zaniolo a Mikel Arteta, il tecnico della capolista della Premier League, piace da tempo. Per questo, dei contatti sono già stati aperti: valutazione tra i 30 e i 40 milioni. Anche il Tottenham, che già ci aveva provato in estate, resta interessato, ma la Roma, che vuole monetizzare, prenderebbe in considerazione solo un prestito con obbligo di riscatto.