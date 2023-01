Calciomercato Roma, Tiago Pinto vola a Milano: decise le cessioni

Calciomercato Roma, Tiago Pinto lavora sugli esuberi

Il General Manager Tiago Pinto della Roma è volato a Milano nella sede del calciomercato, per effettuare alcune operazioni in uscita e tentare di sfoltire la rosa a disposizione del tecnico Jose Mourinho. I primi indiziati sulla lista dei partenti secondo quanto riportato da Sportitalia, dovrebbero essere il terzino destro Rick Karsdorp e l’attaccante Eldor Shomurodov.

Roma, la situazione di Karsdorp e Shomurodov

L’olandese sarebbe rientrato tra i papabili colpi di mercato della Juventus, ma ci sono diverse squadre che sono interessate a lui: il Monza rimanendo in Italia, all’estero troviamo il Lione insieme al Southampton e al Bournemouth. La trattativa col Torino che sembrava poter andare in porto per l’uzbeko, si è arenata perché la dirigenza giallorossa vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto e non solo il diritto come proposto dai granata.