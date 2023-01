Calciomercato Serie B: Pisa continua il pressing su Moreo, idea dalla Spagna. Ambrosino al Cittadella

Ieri sera nuova offerta del Pisa per Moreo del Brescia

La telenovela va avanti dalla scorsa estate, il Pisa vuole Moreo ma il Brescia non molla e Cellino, almeno fino a ieri era irremovibile. Ma secondo Sky ieri sera il club nerazzurro ha presentato una nuova offerta, il Brescia ci pensa, ma nel caso dovesse cedere dovrebbe prima trovare il sostituto, piace il centrocampista Bjorkengren del Lecce. Nel caso in cui la trattativa dovesse naufragare il Pisa ha sempre nel mirino La Mantia della Spal, ma si è aperta anche una pista spagnola con Raul Garcia del Mirandes che in 20 partite in Liga2 ha messo a segno 10 reti.

Il Cittadella sta per piazzare l’ennesimo colpo, è in arrivo Ambrosino dal Como via Napoli, il centrocampista Fiordilino è conteso da Cosenza e Sudtirol, il Palermo oggi ufficializza Tutino, mentre è in attesa di Verre dalla Sampdoria, piace il centrocampista Barberis del Monza. Infine il Genoa ha chiesto informazioni sull’attaccante Salcedo del Bari ma il cui cartellino è dell’Inter.