ESCLUSIVA – L’Inter sogna il grande colpo argentino | Ecco il nome che sta incantando l’Europa

Calciomercato Inter, Marotta sogna il grande colpo

(Cervoni – Parravano) – Gianluca Prestianni è l’ultimo fenomeno che sta incantando l’Europa e non solo. Il fuoriclasse argentino, attualmente al Velez, sta stupendo tutti con le sue giocate a suon di gol e assist. Tanti sono i club che hanno messo gli occhi sul calciatore, secondo quanto riportato dalla nostra relazione ci sarebbe anche il club nerazzurro di Zhang.

Inter, Marotta tratta col Velez

L’ad Marotta sta cercando di anticipare gli altri club per l’acquisto di Gianluca Prestianni, che a oggi vale 40 milioni di euro. Cifra notevole per le casse nerazzurre, ma ciò non esclude un piano da parte di Marotta per cercare di portalo a Milano, prima degli altri.