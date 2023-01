Juventus, Agnelli lascia la presidenza: “Ringrazio Real e Barcellona contro la UEFA”

Juventus, si insedia il nuovo CdA

Dopo 51 giorni dalle dimissioni dell’ex presidente Andrea Agnelli e di tutto il CdA a seguito dell’inchiesta Prisma, si insedia il nuovo organigramma societario con l’Assemblea degli Azionisti che forma il nuovo Consiglio d’Amministrazione della Juventus. L’ex numero uno del club bianconero ha presenziato e parlato alla riunione.

Juventus, il discorso d’addio di Agnelli

L’ex presidente Andrea Agnelli ha parlato della situazione del calcio europeo e ha voluto ringraziare Real Madrid e Barcellona per essersi opposti alla UEFA: “Ringrazio il Real e il Barça per essersi opposti alle minacce fatte dalla UEFA per l’articolo 51 del loro regolamento. Ci voleva sanzionare per aver cercato di organizzare un futuro migliore senza il loro intervento. A me sembra evidente che i governatori attuali non vogliano ascoltare preferendo mantenere la loro posizione di privilegio. Detengono il monopolio e vogliono lasciare le cose come stanno“