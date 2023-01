La Supercoppa cambia ancora | Trofeo da 100 milioni di euro

Milan e Inter si sfideranno mercoledì 18 gennaio alle ore 20:00 al King Fahd International Stadium per disputare la 35° edizione della Supercoppa Italiana.

L’attuale contratto con l’Arabia

Il derby arabo che si disputerà questa sera sarà la terza terza finale della EA Sports Supercup – questo il nome della Supercoppa dal 2021 dopo un accordo tra la Lega Serie A e la Electronic Arts – che verrà giocata in Arabia Saudita. Dopo la sfida di questa sera l’accordo siglato tra la Lega Serie A e il paese arabo terminerà. Il contratto che venne stipulato nel 2018 prevedeva che nei successivi 5 anni 3 finali di Supercoppa Italiana dovessero essere giocate in Arabia Saudita, e così è stato. In Medio Oriente si sono giocate infatti Juventus-Milan nel 2018, con i bianconeri trionfanti, e successivamente Juventus-Lazio nel 2020, quando ad avere la meglio fu la squadra di Inzaghi. Nonostante il termine del contratto i collegamenti tra il nostro paese e quello arabo non sembrano però destinati a crollare.

Le offerte dall’estero

Il paese arabo sembra essere interessato a concordare un nuovo contratto con la Lega Serie A e questa volta anche più proficuo. In totale infatti, per le tre finali di Supercoppa – compresa quella di stasera – disputatesi in Arabia, l’emirato arabo ha sborsato finora una cifra totale pari a circa 25 mln €. Il nuovo accordo proposto dai sauditi preverrebbe che negli prossimi 8 anni 6 finali di Supercoppa vengano giocate nella loro patria. Ognuna di queste partite verrebbe pagata con una cifra vicina ai 23 mln €, un numero di gran lunga superiore rispetto ai 7 milioni e mezzo di euro attuali. Lo Stato Saudita non è però l’unico ad avere interessi nei confronti della competizione. Anche i vicini di casa dell’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, si stanno muovendo per cercare di pattuire un accordo con la Lega Serie A. Il paese, che ha in Abu Dhabi la capitale, sarebbe pronto ad investire all’incirca 20 mln € per ognuna delle 5 finali di Supercoppa che ha in mente di ospitare.

Il nuovo format

Gli Emirati Arabi Uniti sarebbero disposti infatti ad accogliere le prossime finali di Supercoppa solo però ad una condizione: un cambio di format. La Supercoppa attuale viene infatti giocata tra la vincitrice dello Scudetto e quella della Coppa Italia; mentre gli arabi vorrebbe introdurre un nuovo sistema, in stile “final fuor”. L’idea è quella di modificare la competizione portando a sfidarsi non solo le vincitrici di campionato e coppa nazionali, ma anche altre due squadre. Si andrebbe così a creare un mini torneo composto da due semifinali più la finale. In questo stile è anche la Supercoppa spagnola, che ha preso atto proprio negli scorsi giorni sempre in Arabia Saudita, e ha visto vincere il Barcellona. Insomma, le proposte che arrivano dall’estero sono molteplici, ora toccherà solamente alla Lega Serie A decidere qual è l’offerta migliore e più allettante per il futuro della Supercoppa.