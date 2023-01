Milan, Ibrahimovic vuole esserci ancora: ecco quando rientrerà lo svedese

Milan, Ibra pronto a tornare: le ultime

Zlatan Ibrahimovic come svelato ormai da settimane, non ci sarà per la sfida di domani di Supercoppa italiana contro l’Inte La Gazzetta dello Sport ha svelato come il centravanti del Milan non sarà presente a Riyad.

Notizia che da una parte ha rasserenato i tifosi rossoneri visto che l’attaccante svedese è rimasto a Milano per continuare a lavorare in vista del rientro visto che Ibrahimovic punta il Tottenham di Conte in Champions League, in un duello che potrebbe far sognare i tifosi rossoneri. Si giocherà non solo una delle competizioni più importanti, ma anche il futuro dell’attaccante rossonero visto che il calciatore potrebbe lasciare Milano a fine stagione ma non il club di via Turati visto che potrebbe entrare con un ruolo in società.