Milan-Inter, i primi 45 minuti si chiudono con i nerazzurri in vantaggio

Inter in vantaggio 2 a 0 sul Milan al termine dei primi 45′ di gioco, in gol Di Marco e Dzeko. Nerazzurri cinici e spietati in zona gol, nel secondo tempo si attende la reazione rossonera con l’Inter che proverà a chiudere la gara sfruttando gli spazi che necessariamente dovranno concedere i campioni d’Italia rossoneri.