Milan-Inter, Dzeko: “Rinnovo? Non pensiamoci”

Milan-Inter, Dzeko: “L’avevamo già vinta l’anno scorso”

Edin Dzeko grande protagonista della serata rilascia le emozioni a caldo. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo dato tutto. In palio c’era una Coppa che abbiamo vinto l’anno scorso e sappiamo quanto sia bello vincere. Siamo andati per vincerla preparandoci benissimo. Terzo trofeo con l’Inter? Sono contento di aver vinto e spero di poter vincerne ancora. Futuro? Non pensiamoci. Ora festeggiamo coi tifosi ai quali abbiamo dato una grande soddisfazione, poi penseremo al resto”.