Milan-Inter, i consigli dei bookmaker: le quote e i bonus

Milan-Inter, favorito l’Over

Alle ore 20.00 al King Fahd International Stadium di Riyadh, si affrontano Milan e Inter nel derby meneghino che mette in palio la 35ª edizione della Supercoppa Italiana. Tre importanti bookmaker quali Sportbet, GolGol e Betaland sono concordi nel ritenerla una gara che riserverà un alto numero di reti segnate. Infatti come favorita prevale l’opzione Over 2,5 quotata a 1.83.

Sempre volendo puntare sul numero di gol messi a segno, l’opzione GOL trova concordi due bookmakers sui tre totali. Sportbet e GolGol regolano la propria puntata sulla quota di 1.66, mentre Betaland la promuove con due punti di scarto ad 1.64

Milan-Inter, rossoneri candidati alla vittoria

L’onda lunga dello scudetto conquistato nella scorsa stagione sembra aver fatto presa sugli scommettitori, nonostante il Milan venga da due pareggi consecutivi in campionato e sia lontano 9 punti dal Napoli capolista. I bookmakers vedono favoriti i rossoneri per la conquista del trofeo: Sportbet e GolGol quotano l’1 della vittoria finale a 2.00, risponde Betaland a 1.97.

