Supercoppa Italiana, Milan-Inter: le ultimissime sulle formazioni

Milan-Inter, il giorno della verità

Il derby di stasera, tra Milan e Inter, dirà molte cose su questa stagione, specialmente per gli allenatori. Il futuro di entrambi dipenderà anche da questa partita e le scelte che si faranno. Il Milan in questi incontri tira fuori il meglio di se in ambito caratteriale, mentre i nerazzurri si dovranno affideranno alle prestazioni dei singoli come Dzeko e Lautaro.

Milan-Inter, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. (A disp. Mirante, Vasquez, Dest, Kalulu, Thiaw, Gabbia, Vranckx, Pobega, Bakayoko, Adli, Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic, Lazetic, Origi). All. Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. (A disp. Cordaz, Brazao, De Vrij, D’Ambrosio, Dumfries, Bellanova, Gosens, Asllani, Gagliardini, Carboni, Correa, Lukaku). All. Inzaghi.