Calciomercato, Depay all’Atletico: il Barca ha già trovato il sostituto

Il giocatore potrebbe arrivare nel club catalano in giugno

Per ora vi è un’opzione d’acquisto. Non sono pochi, però, tra gli addetti ai lavori, che accasano già il centrocampista e attaccante, dotato di grande duttilità, Yannick Carrasco al Barcellona. “Sport” riporta la notizia che i blaugrana di mister Xavi Fernandez potranno da giugno assicurarsi il talento in forza all’Atletico Madrid per una cifra inferiore a venti milioni di Euro. Il club della capitale iberica si è peraltro da poco assicurato le prestazioni dell’olandese Memphis De Pay.

Dal Monaco alla Spagna

Carrasco è cresciuto calcisticamente nello Stade Everrois Racing Clue per poi indossare la casacca del Diegem, poi le esperienze con i belgi del Genk e nella terra del principato con il Monaco. Proprio con quest’ultimo ha debuttato tra i professionisti totalizzando 81 presenze e 15 reti, stesso numero di quelle poi fatte registrare con l’Atletico Madrid ma con due autografi realizzativi in più (17). Ha poi giocato la carta del calcio asiatico approdando nella compagine cinese del Dalian Yifang con un bottino di 50 presenze e 24 reti per poi fare ritorno ai colchoneros. Nella sua seconda vita all’Atletico, finora, il suo bilancio è di 93 presenze e 14 reti.