Calciomercato Inter, ancora l’Atletico sulla strada dei nerazzurri

Supercoppa vinta e archiviata, l’Inter riprende senza sosta la sua politica di mercato invernale. Con Dumfries che per un buon 90% sarà ceduto molto probabilmente ad una squadra inglese, nasce la necessità di trovare un suo sostituto. Dalla sua cessione dovrebbero entrare un 50 milioni da reinvestire. Il nome più seguito in questo momento è l’algerino Bensebaini, difensore del Borussia Moenchengladbach. Seguito da molte altre squadre prima tra tutte il Borussia Dortmund, l’Inter sa bene che dovrà battere sul tempo le agguerrite contendenti. E neanche a farlo apposta ecco rispuntare anche l’Atletico Madrid di Simeone. Dopo infatti aver quasi ormai concluso la trattativa per portare Depay dal Barcellona ai Colchoneros, tra l’altro anche quest’ultimo era un obiettivo del mercato nerazzurro, stavolta la stessa sorte sembrerebbe toccare a Bensebaini. Gli spagnoli fanno sul serio ed un eventuale acquisto dell’algerino significherebbe il secondo colpo di mercato letteralmente sfumato per la compagine interista. Marotta deve far presto.