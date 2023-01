Calciomercato Inter, dopo la Supercoppa ora si pensa a Skriniar | Il punto

Calciomercato Inter, Marotta aspetta una risposta

Sul calendario dell’Inter vi è segnata a caratteri cubitali una data: venerdì 20 gennaio. Sarà allora che la dirigenza nerazzurra e il difensore slovacco Milan Skriniar, per il quale sarà presente il suo agente Roberto Sistici, cominceranno a capire se il loro cammino comune possa continuare oppure no. I tifosi farebbero carte false pur di farlo rimanere, 190 presenze e 10 reti segnate sono state più che sufficienti a disegnare in loro questo desiderio.

Un affaire che si protrae da molto tempo

La sensazione diffusa è che più si protragga il tempo per la discussione del rinnovo del contratto più le parti si allontanino. Secondo quanto riporta la “Gazzetta dello Sport”, il difensore nerazzurro e della nazionale slovacca si è riservato di sciogliere la riserva dopo la sfida di Supercoppa con il Milan a Riad. I supporter interisti auspicano che Skriniar resti nella famiglia del biscione dove si è già portato a casa un campionato nel 2020-21, una Coppa Italia nel 2021-22 e una Supercoppa Italiana nel 2021, oltre a una finale di Europa League persa dai nerazzurri con gli spagnoli del Siviglia per 2-3. E vi è da scommettere che, tra i 435.447 followers contati sul suo profilo social, una parte non irrilevante sia composta da tifosi nerazzurri.