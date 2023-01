Calciomercato Juventus, Allegri rischia a fine stagione | C’è il nome del sostituto

Juventus, futuro di Allegri in bilico

Alle ore 21 la Juventus sfida il Monza negli ottavi di finale di Coppa Italia all’Allianz Stadium, per cercare il passaggio del turno. E’ una delle partite che potrebbe risultare decisiva per il futuro di Massimiliano Allegri in panchina. Le otto vittorie di fila prima dello stop col Napoli non sembrano aver fugato i dubbi della dirigenza.

Juventus, Allegri saldo in panchina per Di Marzio

A dare il proprio parere sull’eventuale conferma di Allegri, è il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Calciomercato l’Originale: “Ha ancora la fiducia della società ma il suo futuro dipende dai risultati. Una mancata qualificazione in Champions League equivarrebbe ad un fallimento“. Tutto lascia pensare a Zinedine Zidane, ex tecnico del Real Madrid.