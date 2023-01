Calciomercato Juventus, rottura sempre più vicina per l’attaccante: e spunta il Real Madrid

E intanto si fa avanti l’ipotesi Real

C’eravamo tanto amati verrebbe da dire. E sì perché quello che era partito come un sodalizio dalle alte aspettative sta via via sfumando. Si tratta di Vlahovic e della Juventus. L’attaccante serbo arrivato un anno fa dalla Fiorentina, nonostante l’entusiasmo iniziale, sta avendo non poche difficoltà a Torino. Spesso infortunato e mai del tutto entrato nei cuori dei tifosi bianconeri, complici anche le sole 15 presenze fino ad ora collezionate, Dusan sta concretamente pensando ad un’altra sistemazione. Ha infatti incaricato il suo agente nel sondare il terreno per poter individuare la migliore opportunità e a quanto pare la risposta sembrerebbe il Real Madrid. Gli ispanici hanno la necessità di trovare un’alternativa a Benzema che ormai viaggia sui 45 anni e il serbo rappresenterebbe il profilo migliore. Ancelotti è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.