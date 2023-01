Calciomercato Lazio, continua la caccia al vice Immobile | Ecco i nomi

Calciomercato Lazio, oggi il Bologna in Coppa Italia con un occhio al mercato

Giornata importante oggi per la Lazio: alle 18 gli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna, ma anche riflessioni di calciomercato per sciogliere le riserve sull’attaccante che in questo momento serve ancora di più visto l’infortunio di Ciro Immobile.

Mercato Lazio, dopo la partita summit di mercato tra Sarri, Tare e Lotito

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb, dopo la partita di oggi è previsto un summit tra Sarri, Tare e il presidente Lotito per fare il punto sul mercato. La priorità, viste le condizioni di Immobile, non è più il terzino sinistro, ma un rinforzo in attacco: un centravanti oppure un altro esterno, nel caso in cui Sarri volesse insistere su Felipe Anderson ‘falso nueve’, soluzione molto gradita all’allenatore. I nomi sono i soliti: Mariano Diaz del Real Madrid, Antonio Sanabria e Federico Bonazzoli. Necessaria però la cessione di Fares a causa dell’indice di liquidità in negativo.