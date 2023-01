Calciomercato Lazio, deciso il futuro di Muriqi | Lotito esulta

Sfuma il suo trasferimento all’Atletico Madrid

Tutto somiglia a un gigantesco puzzle nel quale i pezzi si devono incastrare alla perfezione: si parte dall’Atletico Madrid che deve trovare un sostituto del portoghese Joao Felix passato al Chelsea con un prestito oneroso pari a 11 milioni di Euro e si va a finire sul laziale Vedat Muriqi in forza agli spagnoli del Maiorca dove ha regalato ai tifosi 28 presenze e 13 reti ma di proprietà della Lazio. La società della capitale iberica aveva messo gli occhi sul calciatore kosovaro classe 1994 ma ha poi virato sull’olandese Memphis De Pay, tra i protagonisti degli ultimi mondiali qatarioti. Quest’ultimo, dopo le 30 presenze e i 13 gol porti in confezione regalo al Barcellona dall’anno di grazia 2021, approderà ora alla corte di Diego Simeone che, per averlo, sborserà una somma tra i tre e i cinque milioni di Euro.

Quale futuro per Muriqi con la Lazio?

E dunque, per Muriqi, niente flamenco, nacchere e paella nella città del museo del Prado. Resta aperta la trattativa con il Maiorca. Il prezzo stabilito per il giocatore è di 20 milioni di Euro di cui i biancazzurri ne incasserebbero nove. Se operasse invece la clausola rescissoria da 40 milioni di Euro, l’introito della società del presidente Claudio Lotito lieviterebbe a diciotto milioni. Ecco perchè i biancocelesti non vedrebbero affatto di cattivo occhio la possibilità di piazzare Muriqi. Possibile ritorno in Turchia dove con Giresunspor, Genclerbirligi, Caykur Rizespor e Fenerbahce si è messo bene in mostra totalizzando complessivamente 185 presenze e 66 reti?