Calciomercato Lazio, l’attaccante ex Lione si propone: è l’alternativa a Bonazzoli

Si cerca un attaccante per tamponare l’indisponibilità di Immobile

Ciro Immobile è per ora fuori causa per una lesione di primo grado alla coscia destra. Per cercare di porre rimedio alla defezione non certo secondaria, la Lazio ha deciso di cercare di fare il botto. Si è infatti attivata per portare sulla sponda biancazzurra della città capitolina l’attaccante del Real Madrid Mariano Diaz Mejia. I media spagnoli più rappresentativi hanno dato ampia notizia del possibile passaggio dell’attaccante dominicano alla corte di Maurizio Sarri sottolineando come il suo contratto sia in scadenzail prossimo giugno.

Un ulteriore innesto dopo i possibili arrivi di Bonazzoli e Sanabria

Con i possibili approdi di Federico Bonazzoli, attaccante classe 1997 in forza alla Salernitana dove vanta 47 presenze e dodici reti, e del paraguayano Antonio Sanabria dal Torino, la squadra del presidente Claudio Lotito punta quindi a portare a casa un terzo pezzo da novanta. Dopo essersi fatto le ossa nelle giovanili di Espanol, Premià, Sanchez Libre e Badalona, Diaz Mejia, che annovera anche un’esperienza nella nazionale della Repubblica Dominicana di mister Inaki Bea dove ha anche segnato una rete, ha debuttato tra i pro con il Badalona per poi passare a formazione C del Real Madrid, Real Castilla e prima squadra del Real Madrid (otto presenze un gol). Per lui si sono poi spalancate le porte della Francia dove con la maglia dell’Olympique Lione ha collezionato 42 presenze e ventuno gol. Il giocatore ha poi sentito di nuovo il richiamo della capitale iberica tornando al Real dove dal 2018 ha timbrato il cartellino 47 volte segnando sei reti. Qualora approdasse in biancazzurro è da credere che la sua già robusta dotazione di 3,6 milioni di followers sui social sia destinata a dilatarsi ulteriormente.