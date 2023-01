Calciomercato Lazio, l’attaccante si allontana: acquisto rimandato a giugno

Calciomercato Lazio, parla l’agente dell’attaccante

La Lazio sta seguendo con attenzione il profilo di Boulaye Dia, attaccante della Salernitana di proprietà del Villareal. I biancocelesti sono in attesa e studiano le mosse del club campano, il quale possiede il diritto di riscatto del calciatore. In merito al futuro di Dia si è espresso anche il suo agente, Federico Guerra, che ha parlato ai microfono di Radio Crc.

Guerra ha parlato del futuro del suo assistito affermando quasi con certezza che la Salernitana vorrà riscattare l’attaccante. “La decisione appartiene alla società (Salernitana ndr.). Loro hanno questa possibilità e vuol dire che sicuramente lo faranno. Dopo parleremo con loro e vedremo se ci saranno altre possibilità da parte di altre squadre in altri paesi”. Ha inoltre asserito che in questo momento Dia si sta concentrando sulla stagione corrente, smentendo qualsiasi trattativa in corso. “In questo momento non abbiamo ancora parlato del suo futuro perché non è un bene per un giocatore parlare dell’anno successivo. Quando arriverà la fine del campionato gli darò tutte le informazioni che ho io. Il progetto è sempre la partita dopo, non l’anno dopo.