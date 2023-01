Calciomercato Lazio, poker di attaccanti per Sarri | La decisione

Tare al lavoro per dare a Sarri il sostituto di Immobile

Calciomercato Lazio, i biancocelesti cercano in Spagna il sostituto di Immobile

In seguito all’infortunio di Ciro Immobile, il Calciomercato della Lazio sembra orientato verso uno scopo ben preciso: trovare il sostituto dell’attaccante campano. Tare sta lavorando nel merito e, secondo la stampa spagnola, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid. Il classe 1993 non sta trovando molto spazio con Ancelotti e potrebbe abbandonare la squadra già in questa sessione di mercato.

Calciomercato Lazio, i nomi dei possibili vice Immobile

Mariano Diaz è in scadenza a giugno e le sue possibilità di rinnovo con i Blancos sono pochissime. Il problema principale è l’ingaggio, poiché attualmente al Real l’attaccante ha uno stipendio di 4,5 milioni di euro netti a stagione. Nel caso la trattativa non dovesse concludersi positivamente, Tare ha già pronte le alternative, tra cui Bonazzoli, Sanabria e Lucas Boye dell’Elche.